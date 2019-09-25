Шатов: «Зенит» в матче с «Енисеем» нашёл в себе резервы, прибавил и выиграл

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).
«Типичная кубковая игра, легких соперников не бывает, несмотря на то, что попадаются команды рангом ниже — из первой и второй лиги. На матчи с такими командами, как «Зенит», всегда приходят полные стадионы, и все футболисты отдаются полностью. Поэтому нам было тяжело. Считаю, что выиграли заслуженно, пропустили необязательный гол, к сожалению, но это футбол. Потом нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли. Я считаю, что результат сегодняшнего матча закономерен.
Мы уступали, но мы играли хорошо и уверенно, как и планировали. Знали, что если и дальше будем продолжать гнуть свою линию, у нас обязательно будут моменты — вопрос в том, реализуем мы их или нет. Хорошо, что мы их использовали. Надо отдать должное: «Енисей» по игре и по футболистам, которые выступают за команду, обязательно должны подняться с последнего места в таблице. Ребята играют в футбол и стараются. В первую очередь — игра, а уже потом результат. Думаю, у них все будет хорошо. Состояние поля? Грех жаловаться, мы играли на полях и похуже. Конечно, оно не лучшего качества, но все были в равных условиях», — приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита».
- 25 сентября 2019
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