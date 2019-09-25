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«Рома» проиграла «Аталанте» в матче Серии А

«Рома» проиграла «Аталанте» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

«Рома» проиграла «Аталанте» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт матча — 0:2.

Победу команде из Бергамо принесли результативные удары Дувана Сапаты и Мартена Де Рона. Первый отличился на 70-й минуте после передачи Ремо Фройлера. Второму на 90-й минуте ассистировал Марио Пашалич.

«Аталанта» поднялась на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 10 очков. Для «Ромы» это поражение стало первым в чемпионате. Римляне занимают 5-е место, набрав 8 очков.

С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша чемпионата Италии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь Серии А доступен здесь. Действующим чемпионом Италии является «Ювентус».

Италия - Серия А. 5-й тур
25 сентября 2019, среда. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Сапата – 70'   0:2 де Рон – 90'
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