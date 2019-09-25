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Голы Косты и Фелиша принесли «Атлетико» победу в матче с «Мальоркой»

Голы Косты и Фелиша принесли «Атлетико» победу в матче с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в испанском городе Пальма-де-Мальорка и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Диего Коста. Во втором тайме, на 64-й минуте, преимущество гостей в счёте увеличил португальский форвард Жоау Фелиш. Через 13 минут главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Атлетико» Альваро Морате, после чего мадридский клуб остался в меньшинстве.

В другом матче тура «Леганес» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 6-й тур
25 сентября 2019, среда. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коста – 26'   0:2 Фелиш – 64'
Удаления: нет / Мората – 77'
Испания - Примера. 6-й тур
25 сентября 2019, среда. 20:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Гарсия – 59' (пен)   1:1 Арнаис – 61'
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