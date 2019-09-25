Голы Косты и Фелиша принесли «Атлетико» победу в матче с «Мальоркой»
В матче 6-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в испанском городе Пальма-де-Мальорка и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Диего Коста. Во втором тайме, на 64-й минуте, преимущество гостей в счёте увеличил португальский форвард Жоау Фелиш. Через 13 минут главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Атлетико» Альваро Морате, после чего мадридский клуб остался в меньшинстве.
В другом матче тура «Леганес» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».
Испания - Примера. 6-й тур
25 сентября 2019, среда. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коста – 26' 0:2 Фелиш – 64'
Удаления: нет / Мората – 77'
- 25 сентября 2019
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:51
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:21
Партнерский контент