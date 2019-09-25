Голы Косты и Фелиша принесли «Атлетико» победу в матче с «Мальоркой»

В матче 6-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в испанском городе Пальма-де-Мальорка и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Диего Коста. Во втором тайме, на 64-й минуте, преимущество гостей в счёте увеличил португальский форвард Жоау Фелиш. Через 13 минут главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Атлетико» Альваро Морате, после чего мадридский клуб остался в меньшинстве.



В другом матче тура «Леганес» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».