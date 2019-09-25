Асхабадзе: пожарные тушили кресла, фанаты сочли это за фонтан и стали брызгаться

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал инцидент с обливанием болельщиков водой пожарными во время матча 1/16 финала Кубка России с «Арсеналом» (1:2).

«Команда ФНЛ с одним из самых маленьких бюджетов встречалась с клубом, который выступал в Лиге Европы и занимает стабильные позиции середняка в РПЛ. Мы дали бой, «Арсеналу» было тяжело, моменты у нас были. У нас молодой состав, в защите играли ребята, которым по 18 лет. Мы не ударили в грязь лицом, показали на что способны середняку РПЛ. Ребята бились до конца, и если бы не удаление, я уверен, игра бы перешла в дополнительное время. По второй жёлтой карточке Косянчуку вопросов у меня нет, а вот по первой есть. Если бы не дали первую, то не было бы и удаления.

Я поблагодарил ребят за самоотдачу, болельщики тоже им поаплодировали. Если играть так и в ФНЛ, а не только настраиваться на команды РПЛ, то мы доберём очки, которые потеряли. За футбол, который мы навязали до удаления, я ребятам благодарен.

Никакого обливания фанатов ледяной водой после игры не было. Были горящие сиденья, кресла горели достаточно сильно. Пожарные включили небольшую струю, чтобы потушить их, и некоторые болельщики, представив, что это фонтан, решили подбежать и поиграться с водой. Получилось как развлечение: они подбежали и начали брызгаться водой. Ничего криминального не было даже близко, мне уже звонили из РФС и ФНЛ. Основные болельщики тогда уже вышли, струя была только для того, чтобы пожар не разошёлся дальше. Против болельщиков действий не было, это было в целях безопасности, их водой не обливали. В плюс шесть прыгать под воду? Ну, наверное, они были разгорячённые», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.