Пайет дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за оскорбление судьи

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет не поможет команде в ближайших матчах французской Лиги 1.
В концовке матча 6-го тура первенства с «Монпелье», который состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе 21 сентября и завершился со счётом 1:1, 32-летний футболист получил жёлтую карточку, а после споров судья показал ему прямую красную карточку, в связи с чем игрок был вынужден покинуть поле. Главный арбитр встречи Амаури Делеру в своём отчёте о матче написал, что хавбек трижды оскорбил его после предупреждения.
Как сообщает Yahoo, за своё поведение Пайет был дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции.
Провансальцы после семи туров занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков и на три отставая от лидеров соревнования «Пари Сен-Жермен» и «Анже».
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