Тренер сборной Судана опроверг запись в отчёте ФИФА: он не голосовал за Месси

Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич заявил, что не голосовал за капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА, сообщает Tuttosport. В итоговом протоколе ФИФА Лугарошич свой голос якобы отдал за Месси, но, по словам самого тренера, он выбрал форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Наставник сборной Судана перед тем, как отдать лист с голосованием, сфотографировал его. На листе указано, что он отдал голоса Салаху и форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе. При этом в итоговом протоколе голоса Лугарошича отданы Месси и защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Запись можно посмотреть в «твиттере» редактора сайта Football Made in Ghana.

Ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера также сообщил, что не голосовал за Месси, но в протоколе почему-то галочка стояла напротив имени аргентинца.