Созин: Федун должен дать Кафельникову пост тренера, и «Спартак» станет чемпионом

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание известного теннисиста и болельщика «Спартака» Евгения Кафельникова, жёстко раскритиковавшего команду, несмотря на победу в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).
«Человек может в социальных сетях или своём закрытом пространстве писать что угодно. Для себя, когда никто этого не видит, можно даже дома краской или мелом. Хочешь – пиши матом, хочешь – оскорбляй. Кафельников – мировой величины спортсмен. И он пишет в «Твиттере» откровенные гадости, а к нему прислушиваются многие люди. Эти высказывания неконструктивны, а просто эмоциональны. Наверное, экстремальным болельщикам «Спартака» это и интересно, но он просто ловит хайп.
Не призываю Кафельникова не высказывать своё мнение, пусть делает это у себя на кухне. А в публичном пространстве оскорблять любимую команду – это популизм. Раз он так любит «Спартак», то Федун должен дать ему пост тренера. «Спартак» сразу станет чемпионом. Может, такой и будет выход из этого положения, и всем от этого станет легче», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 26 сентября 2019
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