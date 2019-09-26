Форварда «Ниццы» заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тыс.
18-летний форвард «Ниццы» Ламин Диаби подозревается в краже дорогих часов своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.
По данным источника, часы стоимостью €70 тыс. исчезли из раздевалки «Ниццы» 23 сентября. Пока Диаби является главным подозреваемым.
Если вина игрока будет доказана, клуб разорвёт с ним контракт. Диаби должен будет дать показания и посетить слушания, на которых руководство команды примет дальнейшее решение.
Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне тинейджер ещё не выходил на поле, но за свою карьеру он принял участие в шести матча французской Лиги 1. Также его вызывали в молодёжные сборные Франции разных возрастов.
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