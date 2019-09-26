Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Это вопрос для РФС». В УЕФА отреагировали на скандал с запертыми болельщиками

«Это вопрос для РФС». В УЕФА отреагировали на скандал с запертыми болельщиками
Футбол / Кубок России 0

В УЕФА прокомментировали инцидент с болельщиками, который случился на матче 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» в Набережных Челнах.

«Это вопрос для Российского футбольного союза», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее сообщалось, что стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на гостевом секторе, где располагались болельщики столичной команды.

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» завершился со счётом 1:2. В следующем раунде турнира красно-белые встретятся с «Ростовом».

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

«КАМАЗ» выступил с заявлением относительно видео с трибун фанатов «Спартака»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент