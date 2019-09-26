«Это вопрос для РФС». В УЕФА отреагировали на скандал с запертыми болельщиками
В УЕФА прокомментировали инцидент с болельщиками, который случился на матче 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» в Набережных Челнах.
«Это вопрос для Российского футбольного союза», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее сообщалось, что стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на гостевом секторе, где располагались болельщики столичной команды.
Матч «КАМАЗ» — «Спартак» завершился со счётом 1:2. В следующем раунде турнира красно-белые встретятся с «Ростовом».
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
«КАМАЗ» выступил с заявлением относительно видео с трибун фанатов «Спартака»
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