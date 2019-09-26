«КАМАЗ» выступил с заявлением относительно видео с трибун фанатов «Спартака»

Футбольный клуб «КАМАЗ» на официальном сайте опубликовал заявление относительно ситуации с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2).
Ранее сообщалось, что стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на гостевом секторе, где располагались фанаты красно-белых.
«Перед началом матча сектор D, предназначенный для размещения болельщиков «Спартака», был укреплён дополнительными ограждениями с установкой четырёх дверей на входах в сектор. С начала матча двери сектора контролировались контролёрами-распределителями матча и держались закрытыми на защёлки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питаниям и местам общественного пользования осуществлялся в полном объёме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения.
Контролёр-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее. Двери ограждения закрывались на защёлки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля», — говорится в заявлении «КАМАЗа».
Видео доступно на канале КАМАЗа в YouTube.
Видео доступно на канале КАМАЗа в YouTube.
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