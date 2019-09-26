Хавбек киевского «Динамо»: без проблем назову всю таблицу РПЛ
Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена заявил, что внимательно следит за футболом и без проблем может назвать расположение команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.
«До перехода в „Динамо“ я знал, что это величайший клуб Украины. Когда говоришь об этой команде сразу вспоминаешь имя Андрея Шевченко, полуфиналы Лиги чемпионов и триумфы в Украине. Да, всё это я знал ещё в Уругвае. Я большой фанат футбола. Спросите у меня о любой команде и я отвечу без проблем. Не знаю… Даже назову всю таблицу чемпионата России», — сказал де Пена в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.
Де Пена перешёл в «Динамо» на правах свободного агента весной текущего года. Ранее он также выступал за уругвайский «Насьональ», «Мидлсбро» и «Овьедо».
Судья сломал ногу во время матча Кубка Нидерландов, но доработал игру до конца
- 26 сентября 2019
-
21:35
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:12
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:50
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:12
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
16:52
-
16:46
-
16:35
-
16:24
-
16:13
-
16:09
Партнерский контент