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Хавбек киевского «Динамо»: без проблем назову всю таблицу РПЛ

Хавбек киевского «Динамо»: без проблем назову всю таблицу РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена заявил, что внимательно следит за футболом и без проблем может назвать расположение команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

«До перехода в „Динамо“ я знал, что это величайший клуб Украины. Когда говоришь об этой команде сразу вспоминаешь имя Андрея Шевченко, полуфиналы Лиги чемпионов и триумфы в Украине. Да, всё это я знал ещё в Уругвае. Я большой фанат футбола. Спросите у меня о любой команде и я отвечу без проблем. Не знаю… Даже назову всю таблицу чемпионата России», — сказал де Пена в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Де Пена перешёл в «Динамо» на правах свободного агента весной текущего года. Ранее он также выступал за уругвайский «Насьональ», «Мидлсбро» и «Овьедо».

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