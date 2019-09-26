Тошич: больше всего скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», заявил, что скучает по российским зарплатам.
«О чём или о ком скучаю больше всего из России? По зарплате», — сказал Тошич в интервью YouTube-каналу «КраСава».
Тошич выступал за ЦСКА на протяжении семи лет — с 2010 по 2017 год. Его трансфер из «Манчестер Юнайтед» обошёлся «армейцам» в € 9,5 млн. В составе московского клуба серб провёл 241 матч и забил 47 мячей. Вместе с ЦСКА он выиграл семь трофеев — три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. В августе 2017 года игрок покинул клуб на правах свободного агента и вернулся в «Партизан». В текущем сезоне на клубном уровне Тошич сыграл 13 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Экс-хавбек ЦСКА Тошич помог «Партизану» обыграть «Црвену Звезду»
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