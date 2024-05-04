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«Жирону» могут наказать за трансфер украинца Довбика

«Жирону» могут наказать за трансфер украинца Довбика
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«Жирона» может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА из-за трансфера нападающего Артёма Добвибка, перешедшего в испанский клуб из «Днепр-1» минувшим летом. Об этом сообщает AS.

Адвокат Евгений Кузьмин заявил, что при осуществлении трансфера Довбика в «Жирону» были допущены нарушения. Как утверждает адвокат, агент нападающего реализовал мошеннический план, позволяющий уклониться от уплаты налогов на Украине. В частности, представитель Довбика зарегистрировал юридическое лицо на то же имя, что и его компания в Эстонии, что является незаконным и может стать поводом для разбирательства со стороны УЕФА.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кузьмин также сообщил, что он уже подготовил жалобу для УЕФА.

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