«Челси» предложит за Неймара € 300 млн, а самому игроку — контракт на € 42 млн

Следующий летом «Челси» предпримет попытку подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, утверждает El Desmarque.

Согласно информации источника, руководство синих сделает по бразильцу предложение, которое намного будет превосходить заявки других клубов, заинтересованных в подписании игрока. В частности, за трансфер нападающего «Челси» будет готов выложить € 300 млн. Самому футболисту лондонский клуб предложит контракт с зарплатой € 42 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Минувшим летом Неймар выразил желание сменить команду. Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В итоге, ни один из клубов не смог договориться о переходе бразильца.