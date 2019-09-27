«Челси» предложит за Неймара € 300 млн, а самому игроку — контракт на € 42 млн
Следующий летом «Челси» предпримет попытку подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, утверждает El Desmarque.
Согласно информации источника, руководство синих сделает по бразильцу предложение, которое намного будет превосходить заявки других клубов, заинтересованных в подписании игрока. В частности, за трансфер нападающего «Челси» будет готов выложить € 300 млн. Самому футболисту лондонский клуб предложит контракт с зарплатой € 42 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.
Минувшим летом Неймар выразил желание сменить команду. Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В итоге, ни один из клубов не смог договориться о переходе бразильца.
Источник: «ПСЖ» предлагает новый контракт Неймару
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