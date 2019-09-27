Экс-гендиректор «Манчестер Юнайтед»: Моуринью умён и опытен. Он не устарел

Бывший генеральный директор «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси» Питер Кеньон поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.

«Если бы я сейчас стал руководителем отличного клуба и мне понадобилось бы назначить главного тренера, я сразу подумал бы о Моуринью. Он умён и очень опытен. Жозе не устарел. Мне кажется, что ему просто нужен подходящий клуб. Уверен, в будущем мы ещё увидим его в отличном клубе.

Главное — дать Моуринью адекватную структуру и организацию, чтобы он был частью всего. Я был первым, кто выразил разочарование, когда Жозе покинул «Юнайтед». Никто лучше него не знает, что представляет собой этот клуб. Он далеко не бесполезный и устаревший тренер», — приводит слова Кеньона Goal.

Напомним, Моуринью был уволен с поста наставника «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. С тех пор 56-летний португалец остаётся без тренерской работы.