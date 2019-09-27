Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» одержать разгромную победу

«Палмейрас» обыграл «ССА Масейо» в матче 21-го тура бразильской серии А. Встреча состоялась в Сан-Паулу на стадионе «Пакаэмбу — Паулу Машаду де Карвальо» и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, который отметился дублем. Также в составе победителей дважды отличился Бруно Энрике. Ещё по голу забили Виллиан Гомес и Густаво Гомес. Забитыми мячами в составе «ССА Масейо» отметились Аподи и Рикардо Буэно.

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей. Со «Спартаком» бразилец становился чемпионом РПЛ, а также обладателем Суперкубка России.