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Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» одержать разгромную победу

Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» одержать разгромную победу
Футбол / Южная Америка 0

«Палмейрас» обыграл «ССА Масейо» в матче 21-го тура бразильской серии А. Встреча состоялась в Сан-Паулу на стадионе «Пакаэмбу — Паулу Машаду де Карвальо» и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, который отметился дублем. Также в составе победителей дважды отличился Бруно Энрике. Ещё по голу забили Виллиан Гомес и Густаво Гомес. Забитыми мячами в составе «ССА Масейо» отметились Аподи и Рикардо Буэно.

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей. Со «Спартаком» бразилец становился чемпионом РПЛ, а также обладателем Суперкубка России.

Бразилия - Серия А. 21-й тур
27 сентября 2019, пятница. 01:15 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
Окончен
6 : 2
ССА Масейо
Масейо
1:0 Адриано – 6'   2:0 Виллиан Гомес – 11'   3:0 Энрике – 29'   4:0 Гомес – 45+2'   4:1 Аподи – 52'   5:1 Адриано – 75'   6:1 Энрике – 83'   6:2 Буэно – 88'
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