«Интер» установил рекорд по доходам – € 415 млн

Совет директоров «Интера» подвел финансовые итоги сезона-2018/19. Впервые в истории миланского клуба доход превысил € 400 млн и составил € 415 млн, что на 20% больше, чем в предыдущем сезоне (€ 346 млн), сообщает ANSA.



Показатели выросли благодаря, в том числе, выходу в Лигу чемпионов. Убытки «Интера» в сезоне-2018/19 составили € 17 млн, тогда как в позапрошлом сезоне они достигли € 17,7 млн.



Владелец клуба – китайская компания Suning Group.



Следующий матч «Интер» проведет с «Сампдорией» в субботу, 28 сентября. Начало матча в 19:00 мск.



После пяти игр «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 15 очками. Ближайший преследователь – «Ювентус» с 13 очками. В групповом этапе Лиги чемпионов в Группе F «Интер» занимает второе место с одной ничьей.

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