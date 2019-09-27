Паредес может уйти из «ПСЖ» и вернуться в «Зенит»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может уйти из парижского клуба во время зимнего трансферного окна. Руководство клуба недовольно уровнем выступлений и личной формы бывшего игрока «Зенита», сообщает Le Parisien.
По неподтвержденной информации уход Паредеса начал готовиться ещё минувшим летом. Неоднократно европейские СМИ уверяли, что Леандро уйдет из парижского клуба и вернется в «Зенит». Однако сам футболист заявил, что никуда уходить не собирается.
Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой 2019 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за парижан 5 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.
В «Зенит» Паредес перебрался летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. За сине-бело-голубых полузащитник провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.
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