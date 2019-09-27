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Экс-форвард «ПСЖ» и «Милана» Менез перешёл в «Париж» из Лиги 2

Экс-форвард «ПСЖ» и «Милана» Менез перешёл в «Париж» из Лиги 2
Футбол / Франция 0

Бывший нападающий сборной Франции Жереми Менез продолжит карьеру в «Париже», сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний футболист достался своей новой команде бесплатно, перейдя на правах свободного агента. За «Париж», который в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 2, форвард будет выступать под номером 39.

Последним клубом Менеза была «Америка», которую он покинул минувшим летом. В нынешнем сезоне Жереми успел принять участие в 1 матче чемпионата Мексики, в котором не отметился результативными действиями.

В ходе своей карьеры Менез выступал за «Сошо», «Монако», «Рому», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Бордо» и «Антальяспор». В сборную Франции нападающий вызывался с 2010 по 2013 год.

Экс-форвард «ПСЖ» и «Милана» Менез перешёл в «Париж» из Лиги 2
Экс-форвард «ПСЖ» и «Милана» Менез перешёл в «Париж» из Лиги 2
Фото: Официальный сайт ФК «Париж»
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