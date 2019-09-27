Бывший тренер «Реала» Солари хочет поработать в английской Премьер-лиге
Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари признался, что хотел бы поработать в английской Премьер-лиге. Солари сменил в мадридском клубе Хулена Лопетеги, но уже через несколько месяцев его уволили, а на пост главного тренера вернулся Зинедин Зидан.
«Я бы хотел поработать в Европе, меня интересуют серьёзные проекты в одной из ведущих лиг. В прошлом году я видел, как выросла английская Премьер-лига. Английские клубы провели фантастическую кампанию в Европе. И там большое смешение культур, работают испанские тренеры, немецкие специалисты, англичане, тренеры из разных стран.
Мне нравится и стиль футбола, атакующий, с высоким темпом, агрессивный. Для этого нужно высоко держать линию обороны, быстро переходить в атаку», — цитирует Солари BBC.
Солари: не расстроен, что покинул «Реал»
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