Бывший тренер «Реала» Солари хочет поработать в английской Премьер-лиге

Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари признался, что хотел бы поработать в английской Премьер-лиге. Солари сменил в мадридском клубе Хулена Лопетеги, но уже через несколько месяцев его уволили, а на пост главного тренера вернулся Зинедин Зидан.

«Я бы хотел поработать в Европе, меня интересуют серьёзные проекты в одной из ведущих лиг. В прошлом году я видел, как выросла английская Премьер-лига. Английские клубы провели фантастическую кампанию в Европе. И там большое смешение культур, работают испанские тренеры, немецкие специалисты, англичане, тренеры из разных стран.

Мне нравится и стиль футбола, атакующий, с высоким темпом, агрессивный. Для этого нужно высоко держать линию обороны, быстро переходить в атаку», — цитирует Солари BBC.