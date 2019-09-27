Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» может возобновить интерес к Зане зимой

«Бавария» может возобновить интерес к Зане зимой
Футбол / Англия 0

«Бавария» может возобновить переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане зимой. Президент мюнхенцев Ули Хёнесс не исключил, что немецкий клуб предпримет очередную попытку приобрести игрока. Летом «Бавария» вела переговоры с «Манчестер Сити», но они прервались после того, как вингер получил тяжёлую травму.

«Нужно подождать и посмотреть, как будет идти его восстановление. В январе или феврале новое руководство клуба обдумает дальнейший план», — цитирует Хёнесса Bleacher Report.

Мюнхенцы летом искали фланговых игроков на место ушедших Арьена Роббена и Франка Рибери. В итоге клуб взял в аренду Филиппе Коутиньо у «Барселоны». В контракте бразильца прописана опция выкупа, но пока неизвестно, воспользуется ли ей «Бавария».

Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент