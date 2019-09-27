«Бавария» может возобновить интерес к Зане зимой

«Бавария» может возобновить переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане зимой. Президент мюнхенцев Ули Хёнесс не исключил, что немецкий клуб предпримет очередную попытку приобрести игрока. Летом «Бавария» вела переговоры с «Манчестер Сити», но они прервались после того, как вингер получил тяжёлую травму.

«Нужно подождать и посмотреть, как будет идти его восстановление. В январе или феврале новое руководство клуба обдумает дальнейший план», — цитирует Хёнесса Bleacher Report.

Мюнхенцы летом искали фланговых игроков на место ушедших Арьена Роббена и Франка Рибери. В итоге клуб взял в аренду Филиппе Коутиньо у «Барселоны». В контракте бразильца прописана опция выкупа, но пока неизвестно, воспользуется ли ей «Бавария».