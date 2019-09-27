Божович будет угощать фанатов балканскими блюдами перед матчем с «Тамбовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед матчем 11-го тура РПЛ с «Тамбовом», который состоится 28 сентября в Самаре, будет угощать болельщиков блюдами балканской кухни, сообщает пресс-служба клуба.

Божович в специально установленном шатре будет раздавать национальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей. Угощение для болельщиков, которые придут на стадион в Самаре, будет бесплатным.

«Тамбов» и «Крылья Советов» являются соседями по турнирной таблице РПЛ. Самарцы замыкают турнирную таблицу, набрав 8 очков. Столько же баллов и у «Тамбова», но тамбовчане опережают соперника по дополнительным показателям.

В случае победы «Крылья Советов» могут подняться на 10-е место. Матч «Крылья Советов» — «Тамбов» начнётся в 14:00 мск.