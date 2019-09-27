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Малосолов сообщил о намерении обжаловать штраф за твит про Луиса Адриано

Малосолов сообщил о намерении обжаловать штраф за твит про Луиса Адриано
Футбол / РПЛ 0

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал решение суда оштрафовать его на 20 тыс. рублей за пост в «Твиттере», в котором он назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано обезьяной.

«Будем обжаловать приостановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа», — написал Малосолов в своём «твиттере».

Напомним, Малосолов опубликовал пост про Адриано во время матча ЦСКА со «Спартаком» на предсезонном турнире. В одном из эпизодов встречи бразилец повздорил с защитником «армейцев» Кириллом Набабкиным, после чего между игроками произошли две стычки. В результате второго столкновения футболист ЦСКА был удалён с поля, а Адриано продолжил игру. Малосолов в социальной сети назвал форварда обезьяной и выразил мнение, что ему также следовало показать красную карточку. Позднее Андрей удалил свой пост, однако генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подал на него заявление.

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