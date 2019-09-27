Аллегри может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри претендует на работу главного тренера в «Пари Сен-Жермен», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство парижского клуба задумалось о смене наставника после двух поражений на старте нынешней кампании. Во 2-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» под руководством Томаса Тухеля проиграл «Ренну» (1:2), а в 7-м туре — «Реймсу» (0:2).

Ранее сообщалось, что Аллегри может также получить работу в лондонском «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».

Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.