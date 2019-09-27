Аллегри может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри претендует на работу главного тренера в «Пари Сен-Жермен», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Руководство парижского клуба задумалось о смене наставника после двух поражений на старте нынешней кампании. Во 2-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» под руководством Томаса Тухеля проиграл «Ренну» (1:2), а в 7-м туре — «Реймсу» (0:2).
Ранее сообщалось, что Аллегри может также получить работу в лондонском «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».
Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.
- 27 сентября 2019
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:30
-
19:26
-
19:09
-
19:04
-
18:42
-
18:34
-
18:07
-
18:03
-
17:51
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:42
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:00
-
14:48
-
14:37
-
14:34