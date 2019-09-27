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Головин — лучший игрок мидуика по версии WhoScored

Головин — лучший игрок мидуика по версии WhoScored
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин был назван игроком прошедшего мидуика авторитетным статистическим порталом WhoScored.

За матч 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» 23-летний хавбек получил от ресурса оценку 9,99 по 10-бальной шкале. Во встречах мидуика на этой неделе это оказался самый высокий показатель.

Напомним, Головин помог своей команде одержать первую победу в сезоне, он стал автором дубля и голевой передачи. «Монако» победил «Ниццу» со счётом 3:1 и покинул зону вылета в турнирной таблице.

Всего в текущем сезоне на клубном уровне Головин принял участие в 6 матчах. До встречи с «Ниццей» результативными действиями он не отмечался. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.

Головин включён в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
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