Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о представлении людей о «Королевском клубе» и «Атлетико», с которым «сливочным» предстоит встретиться в 7-м туре испанской Примеры.
«Фанаты «Атлетико» считают свою команду народной? Я не лезу в эти вещи. Могу сказать только одно: в «Реале» люди тоже много работают, здесь всё абсолютно так же, но люди говорят, что у нас богатый клуб, а «Атлетико» – это рабочий класс. Я не собираюсь менять это. Я знаю, что болельщики «Реала» хотят гордиться своими футболистами, и мы собираемся сделать всё для этого», — приводит слова Зидана Marca.
Матч «Атлетико» – «Реал» состоится завтра, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Зидан: лидерство «Реала» в Ла Лиге ничего не значит
- 27 сентября 2019
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