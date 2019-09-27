Линделёф ответил на критику Моуринью, сказавшего, что швед плохо играет головой

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф прокомментировал слова бывшего наставника команды — Жозе Моуринью, который сказал, что швед плохо играет головой.

«Для меня критика никогда не было проблемой, очень легко к этому отношусь. Всегда будут те, кто что-то говорит. Когда играешь за такой клуб, всегда будут люди, критикующие тебя и твою игру. Для меня это никогда не было проблемой. Даже когда играю хорошо, найдутся такие, кто будет меня критиковать за что-то. Это часть нашей работы, каждый имеет право на мнение.

Я просто пытаюсь делать свою работу и не фокусируюсь на таких вещах. Даже не слышал об этом, пока вы мне не сказали. Живу своей жизнью и концентрируюсь на личных моментах", — приводит слова Линделёфа Sky Sports.