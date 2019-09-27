«Вильярреал» разгромил «Бетис» в матче чемпионата Испании

В матче 7-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Бетис» из Севильи. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Вильярреала» Карл Токо Экамби на 39-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Бетиса» Эмерсон. На 68-й минуте полузащитник Санти Касорла вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 76-й минуте Экамби оформил дубль. В компенсированное время по одному мячу в ворота гостей отправили форвард Херар Морено и хавбек Самуэль Чуквезе.

«Вильярреал», набрав 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (8) — девятое.

Календарь матчей Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».