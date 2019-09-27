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«Вильярреал» разгромил «Бетис» в матче чемпионата Испании

«Вильярреал» разгромил «Бетис» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Бетис» из Севильи. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Вильярреала» Карл Токо Экамби на 39-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Бетиса» Эмерсон. На 68-й минуте полузащитник Санти Касорла вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 76-й минуте Экамби оформил дубль. В компенсированное время по одному мячу в ворота гостей отправили форвард Херар Морено и хавбек Самуэль Чуквезе.

«Вильярреал», набрав 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (8) — девятое.

Календарь матчей Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».

Испания - Примера. 7-й тур
27 сентября 2019, пятница. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Токо Экамби – 39'   1:1 Эмерсон – 48'   2:1 Касорла – 68' (пен)   3:1 Токо Экамби – 76'   4:1 Морено – 90+2'   5:1 Чуквезе – 90+4'
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