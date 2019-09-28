Лебеденко: Игнашевичу очень здорово удалось из футболиста стать тренером

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о главном тренере клуба — Сергее Игнашевиче.
«Наверное, ещё на закате карьеры Игнашевич начал себя готовить к этому. Ему очень здорово удалось из футболиста стать тренером. Пока начинающим, но тем не менее уже сейчас всё очень организованно. У него были сильные учителя. Он постарался взять от них лучшее и переложил на свою схему работы. Пока всё получается.
Готовлю ли себя к тренерству? Конечно, мне это интересно. Все-таки всё, чем мы умеем заниматься, — это футбол. Мне очень интересно, как человек начинает свой тренерский путь. Конечно, я не могу знать все тонкости, для этого нужно находиться в тренерском штабе. Но какие-то моменты всё-таки подмечаю. Думаю, если в дальнейшем у меня будут тренерские планы, всегда смогу позвонить Игнашевичу, попросить совета, и он не откажет», — приводят слова Лебеденко «Известия».
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