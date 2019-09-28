Лебеденко: «Торпедо» работает как единый механизм, как шестерёнки

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об удачном старте команды в текущем сезоне.

«Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов. Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестерёнки. Мы делаем всё для результата. Кто-то говорит, что в некоторых матчах нам помогает фарт, но его нужно ещё заслужить. Мы реально много работаем и на тренировках, вне поля и будем стараться прибавлять.

Знаете, выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем своё дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побежать и идти от игры к игре", — приводят слова Лебеденко «Известия».