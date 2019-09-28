Лемар восстановился к матчу с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар завершил восстановительный процесс после травмы, сообщает Marca.



По информации источника, французский футболист будет готов принять участие в матче 7-го тура испанской Примеры с «Реалом». Из-за повреждения Лемар пропустил два предыдущих матча. Напомним, что участие в мадридском дерби из-за дисквалификации не примет нападающий «Атлетико» Альваро Мората.



Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице испанской Примеры «Реал» занимает 1-е место, имея в активе 14 очков. Мадридский «Атлетико», набрав на очко меньше, занимает 3-е место.