Лемар восстановился к матчу с «Реалом»
Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар завершил восстановительный процесс после травмы, сообщает Marca.
По информации источника, французский футболист будет готов принять участие в матче 7-го тура испанской Примеры с «Реалом». Из-за повреждения Лемар пропустил два предыдущих матча. Напомним, что участие в мадридском дерби из-за дисквалификации не примет нападающий «Атлетико» Альваро Мората.
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В турнирной таблице испанской Примеры «Реал» занимает 1-е место, имея в активе 14 очков. Мадридский «Атлетико», набрав на очко меньше, занимает 3-е место.
Симеоне: «Реал» значительно улучшил свою игру
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