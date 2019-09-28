«Атлетик» — «Валенсия»: Черышев выйдет в стартовом составе

«Валенсия» объявила стартовый состав на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком». Встреча пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:00 мск.

"Валенсия": Силлессен, Гарай, Диакхаби, Коста, Васс, Парехо, Коклен, Торрес, Черышев, Родриго, Гомес.

Для российского полузащитника Дениса Черышева это будет первый выход в стартовом составе «Валенсии» в текущем розыгрыше Примеры. Ранее он появлялся в основе команды во встрече Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает 13-е место. В активе команды 6 очков.

Черышев принял участие в 3 матчах Примеры сезона-2019/20. На его счету 1 результативная передача.