Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на четвёртом поле Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 23-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Спартака» Степан Оганесян. Таким образом, молодёжная команда «Оренбурга» продлила серию без побед в первенстве России до 5 матчей.

В другом матче тура «Рубин» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Голами в составе «Рубина» отметились Александр Циберкин, Александр Смелов и Никита Сапрунов, реализовавший пенальти. Гол за «Уфу» забил Денис Тимофеев.

Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 12:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 Оганесян – 23'
Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
3 : 1
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Сапрунов – 41' (пен)   2:0 Циберкин – 51'   2:1 Тимофеев – 60'   3:1 Смелов – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент