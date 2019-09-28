«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

В матче 11-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на четвёртом поле Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 23-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Спартака» Степан Оганесян. Таким образом, молодёжная команда «Оренбурга» продлила серию без побед в первенстве России до 5 матчей.
В другом матче тура «Рубин» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Голами в составе «Рубина» отметились Александр Циберкин, Александр Смелов и Никита Сапрунов, реализовавший пенальти. Гол за «Уфу» забил Денис Тимофеев.
Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».
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