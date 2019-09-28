Ионов: «Ростов» может обыграть любую команду

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов о выступлении команды в текущем сезоне.

«Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжёлой. Но думаю, что самые интересные игры ещё впереди. Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.

Мы разочарованы исходом матча с «Тамбовом», просто обязаны были побеждать. Всё складывалось в нашу пользу, но к сожалению, мы допустили результативные ошибки. Была похожая игра с «Уфой», наверное, не до конца сделали выводы из того поражения.

К Валерию Георгиевичу Карпину всегда можно подойти и спросить что-то, в этом нет проблем. Будь это жизненная ситуация или игровой момент, он всегда поможет. Конечно, больше всего говорим об игре.

Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале, было бы неплохо побороться за место в тройке", — цитирует Ионова официальный сайт «Ростова».