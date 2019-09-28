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Черышев открыл счёт в матче с «Атлетиком»

Черышев открыл счёт в матче с «Атлетиком»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев открыл счёт в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

На 29-й минуте встречи россиянин поразил ворота Унаи Симона после передачи Феррана Торреса. После просмотра видеоповтора — у автора забитого мяча было подозрение на пребывании в положении вне игры — главный арбитр встречи гол засчитал.

Для Черышева это был первый выход в стартовом составе «Валенсии» в текущем розыгрыше Примеры. Ранее он появлялся в основе команды во встрече Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает 13-е место. В активе команды 6 очков.

До сегодняшней встречи Черышев принял участие в 3 матчах Примеры сезона-2019/20. На его счету была 1 результативная передача.

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