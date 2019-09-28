Гол Черышева принёс «Валенсии» победу над «Атлетиком»
«Валенсия» обыграла «Атлетик» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Итоговый счёт матча — 1:0.
Единственный гол был забит на 27-й минуте. Его автором стал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Россиянин отличился после передачи Феррана Торреса. Для 28-летнего хавбека этот гол стал первым в текущем сезоне на клубном уровне.
В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» поднялась на 9-е место. В активе «летучих мышей» 9 очков. «Атлетик» занимает четвёртое место. Команда из Бильбао набрала на три очка больше. В следующем туре «Валенсия» дома будет принимать «Алавес» (5 октября). «Атлетик» на следующий день встретится на выезде с «Сельтой».
- 28 сентября 2019
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