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Гол Черышева принёс «Валенсии» победу над «Атлетиком»

Гол Черышева принёс «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Футбол / Испания 0

«Валенсия» обыграла «Атлетик» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол был забит на 27-й минуте. Его автором стал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Россиянин отличился после передачи Феррана Торреса. Для 28-летнего хавбека этот гол стал первым в текущем сезоне на клубном уровне.

В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» поднялась на 9-е место. В активе «летучих мышей» 9 очков. «Атлетик» занимает четвёртое место. Команда из Бильбао набрала на три очка больше. В следующем туре «Валенсия» дома будет принимать «Алавес» (5 октября). «Атлетик» на следующий день встретится на выезде с «Сельтой».

Испания - Примера. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 14:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Черышев – 27'
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