«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, отправивший мяч в ворота «Шеффилд Юнайтед» на 70-й минуте.
«Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на 10-м месте. В тройку лидером соревнований также входят «Манчестер Сити» (13) и «Лестер Сити» (11).
В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Лестер», а «Шеффилд Юнайтед» сыграет на выезде с «Уотфордом». Оба матча пройдут 5 октября.
- 28 сентября 2019
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