«Нант» обыграл «Лион» из-за автогола и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Нант». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 58-й минуте встречи бразильский защитник «Лиона» Фернандо Марсал отправил мяч в собственные ворота и тем самым принёс победу «Нанту». Таким образом, клуб из Лиона продлил серию матчей без побед во французского Лиги 1 до 6 игр.



«Нант» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1. «Лион» (9) — на 11-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Пари Сен-Жермен» (15) и «Анже» (15). В следующем туре чемпионата Франции «Нант» примет «Ниццу» 5 октября, а «Лион» на следующий день сыграет на выезде с «Сент-Этьеном».