Мамаев будет выступать в «Ростове» под 10-м номером

«Ростов» готовится объявить о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. 31-летний футболист будет выступать в новой команде под 10-м номером.

После матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» (3:0) Мамаев сфотографировался на поле с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Напомним, ранее Павел выступал за «Краснодар». В начале октября 2018 года полузащитник поучаствовал в двух драках в Москве, за что был приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре футболист вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

«Ростов», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.