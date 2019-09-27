Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев может подписать контракт с «Ростовом» на два года с опцией продления на ещё один год.
В настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии.
17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по условиям условно-досрочного освобождения. Осенью прошлого года он, нападающий Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. Позже суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении.
- 27 сентября 2019
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