«Локомотив» — «Зенит»: Крыховяк открыл счёт

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк отличился в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Хавбек открыл счёт в начале второго тайма, забив гол на 48-й минуте. В первом тайме «Локомотив» также забил гол, но арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот Фёдором Смоловым, использовав VAR.
Матч «Локомотив» — «Зенит» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Также доступна платная видеотрансляция матча.
«Зенит», набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (20) — на 5-м месте. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, «Локомотив» финишировал на 2-м месте.
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