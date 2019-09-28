«Локомотив» — «Зенит»: Крыховяк открыл счёт

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк отличился в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Хавбек открыл счёт в начале второго тайма, забив гол на 48-й минуте. В первом тайме «Локомотив» также забил гол, но арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот Фёдором Смоловым, использовав VAR.

Матч «Локомотив» — «Зенит» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Также доступна платная видеотрансляция матча.



«Зенит», набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (20) — на 5-м месте. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, «Локомотив» финишировал на 2-м месте.