Смолов: не знаю, закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов дал комментарий в перерыве домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Арбитр не засчитал гол Смолова после просмотра видеоповтора. 29-летний форвард раскритиковал это решение и предложил отдать первое место в турнирной таблице сине-бело-голубым.

«Закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления? Не знаю, вам виднее», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 53-й минуте счёт 1:0 в пользу «железнодорожников». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.