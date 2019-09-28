Смолов: не знаю, закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов дал комментарий в перерыве домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Арбитр не засчитал гол Смолова после просмотра видеоповтора. 29-летний форвард раскритиковал это решение и предложил отдать первое место в турнирной таблице сине-бело-голубым.
«Закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления? Не знаю, вам виднее», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч «Локомотив» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 53-й минуте счёт 1:0 в пользу «железнодорожников». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.
«Можно «Зениту» сразу первое место отдать». Смолов ругается в прямом эфире
Это произошло в перерыве матча.
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