Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов: не знаю, закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления

Смолов: не знаю, закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов дал комментарий в перерыве домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Арбитр не засчитал гол Смолова после просмотра видеоповтора. 29-летний форвард раскритиковал это решение и предложил отдать первое место в турнирной таблице сине-бело-голубым.

«Закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления? Не знаю, вам виднее», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 53-й минуте счёт 1:0 в пользу «железнодорожников». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.

«Можно «Зениту» сразу первое место отдать». Смолов ругается в прямом эфире
Это произошло в перерыве матча.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент