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Гол Неймара принёс победу «ПСЖ» в матче с «Бордо»

Гол Неймара принёс победу «ПСЖ» в матче с «Бордо»
Футбол / Франция 0

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 27-летний бразилец отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте после передачи форварда Килиана Мбаппе.

Для Неймара этот гол стал уже третьим в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе нападающего четыре матча.

«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Бордо» (12) занимает пятое место.

В 9-м туре французского первенства парижане на своём поле примут «Анже», а «Бордо» в гостях сыграет с «Тулузой». Обе встречи состоятся 5 октября.

Посмотреть календарь матчей Лиги 1 можно на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 18:30 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Неймар – 70'
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