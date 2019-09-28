Гол Неймара принёс победу «ПСЖ» в матче с «Бордо»

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 27-летний бразилец отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте после передачи форварда Килиана Мбаппе.

Для Неймара этот гол стал уже третьим в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе нападающего четыре матча.

«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Бордо» (12) занимает пятое место.

В 9-м туре французского первенства парижане на своём поле примут «Анже», а «Бордо» в гостях сыграет с «Тулузой». Обе встречи состоятся 5 октября.

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