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Дзюба: нечего сказать, безобразный матч в исполнении «Зенита»

Дзюба: нечего сказать, безобразный матч в исполнении «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба выразил неудовлетворение игрой своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1).

«Нечего сказать, безобразный матч в нашем исполнении», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал польский полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк. Кроме того, в матче не были засчитаны два гола. В первом тайме арбитр Михаил Вилков на засчитал гол нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. В компенсированное время Вилков отменил гол полузащитника «Зенита» Роберта Мака.

«Локомотив», набрав 23 очков, вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (23) — на 3-м месте.

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