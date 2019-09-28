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Федотов: за фол на Оздоеве нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива»

Федотов: за фол на Оздоеве нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов поделился мнением о спорных эпизодах в первом тайме матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».

«В эпизоде на первой минуте матча игрок «Локомотива» неудачно прокинул мяч. Дальше он, пытаясь сыграть в мяч, попал Магомеду Оздоеву правой ногой в колено по неосторожности. Моё мнение: надо было назначить 11-метровый удар без применения санкций. Почему этого не увидел арбитр VAR? Это уже вопрос, наверное, к руководителям, которые за это отвечают, и к самим ребятам, которые находятся в автобусе.

Что касается отменённого гола Фёдора Смолова, то как арбитр VAR, так и Михаил Вилков поступили правильно. Здесь тоже происходит фол по неосторожности со стороны команды «Локомотив». Он пересекает траекторию игрока команды «Зенит» и попадает ему коленом в голеностоп. Дальше происходит отбор мяча и забивается гол. Правильно, что не начали игру и решили пересмотреть момент.

Арбитр был рядом и жестом показал игроку «Зенита» встать и продолжить игру? Не всегда хорошо, когда рядом. Иногда с расстояния 10 метров, 12 метров ты больше видишь ракурс, что происходит на поле. Произошло очень близко. С его позиции он смотрел не со спины и не с левой стороны. Он был справа. Ему колено всё перекрывало. Соответственно, он не увидел там нарушения правил», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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