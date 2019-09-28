«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Сассуоло» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч арбитр Паоло Валери.

Счёт был открыт на 6-й минуте, автором гола стал Алехандро Гомес, которому ассистировал Ремо Фройлер. На 13-й минуте преимущество гостей увеличил Робин Гозенс. Третий гол забил Гомес, оформив дубль с передачи Дувана Сапаты. На 35-й минуте отличился Сапата с паса Ханса Хатебура. Во втором тайме гол престижа забил Грегоре Дефрель с передачи Жозефа Дункана.

«Аталанта», набрав 13 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Сассуоло» (6) — на 14-м месте.

Напомним, «Аталанта» выступает в Лиге чемпионов. В 1-м туре группового этапа итальянский клуб проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:4.