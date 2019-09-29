Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гилерме опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после победы над «Зенитом»

Гилерме опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после победы над «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

После окончания матча вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме опубликовал фото в своём «инстаграме» из раздевалки команды.

«С победой!!!!!!!!», — написал Гильерме в своём «инстаграме» под фото.

Прошедший матч стал трехсотым для Гильерме, выступающего за «Локомотив» с 2007 года. За 300 матчей он пропустил 286 голов, 113 игр провёл, не пропустив ни одного мяча.

Благодаря победе «Локомотив» обошёл «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд, как и у «Ростова», по 23 набранных очка. По дополнительным показателям лидирует «Ростов», «Локомотив» — второй, «Зенит» — на третьем месте.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Гильерме.

Неймар: мои отношения с фанатами «ПСЖ» похожи на отношения с девушкой
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент