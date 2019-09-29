Гилерме опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после победы над «Зенитом»

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.



После окончания матча вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме опубликовал фото в своём «инстаграме» из раздевалки команды.



«С победой!!!!!!!!», — написал Гильерме в своём «инстаграме» под фото.



Прошедший матч стал трехсотым для Гильерме, выступающего за «Локомотив» с 2007 года. За 300 матчей он пропустил 286 голов, 113 игр провёл, не пропустив ни одного мяча.



Благодаря победе «Локомотив» обошёл «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд, как и у «Ростова», по 23 набранных очка. По дополнительным показателям лидирует «Ростов», «Локомотив» — второй, «Зенит» — на третьем месте.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Гильерме.