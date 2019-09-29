Неймар: мои отношения с фанатами «ПСЖ» похожи на отношения с девушкой

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о своих отношениях с фанатами клуба, которые оскорбляют его в матчах чемпионата Франции.

«Мои отношения с фанатами „ПСЖ“ похожи на отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней. С большой любовью и объятиями всё вернется на круги своя. Я отдам жизнь на поле для успеха „ПСЖ“», — приводит слова Неймара «твиттер» Get French Football News.

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в свой бывший клуб — «Барселону», однако клубы не сумели договориться по трансферу форварда.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых забил три гола.