Неймар: мои отношения с фанатами «ПСЖ» похожи на отношения с девушкой
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о своих отношениях с фанатами клуба, которые оскорбляют его в матчах чемпионата Франции.
«Мои отношения с фанатами „ПСЖ“ похожи на отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней. С большой любовью и объятиями всё вернется на круги своя. Я отдам жизнь на поле для успеха „ПСЖ“», — приводит слова Неймара «твиттер» Get French Football News.
Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в свой бывший клуб — «Барселону», однако клубы не сумели договориться по трансферу форварда.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых забил три гола.
«Барселона» отказалась давать гарантии Неймару о его подписании следующим летом
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