Гасперини: злюсь, даже если выигрываем, но играем неправильно
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча с «Сассуоло» (4:1). Команда забила все четыре гола за первые 35 минут матча.
«Если бы мы всегда проводили первые 30 минут на таком уровне, было бы идеально. Наша команда играет хорошо и создаёт много голевых возможностей. Но во втором тайме мы были слишком статичными, медленными и легко отдавали мяч. Я злюсь, даже если мы выигрываем 4:0, но играем неправильно.
После такого первого тайма мы уже не бежали в атаку, но слишком сбавили обороты и слишком часто отдавали мяч сопернику.
В футболе многое может измениться, нам нужно найти середину между великолепным выступлением и вялыми пасами», – приводит слова Гасперини Football Italia.
Источник: Рамос оскорбил судью, но не получил никакого наказания
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