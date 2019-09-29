Гасперини: злюсь, даже если выигрываем, но играем неправильно

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча с «Сассуоло» (4:1). Команда забила все четыре гола за первые 35 минут матча.



«Если бы мы всегда проводили первые 30 минут на таком уровне, было бы идеально. Наша команда играет хорошо и создаёт много голевых возможностей. Но во втором тайме мы были слишком статичными, медленными и легко отдавали мяч. Я злюсь, даже если мы выигрываем 4:0, но играем неправильно.



После такого первого тайма мы уже не бежали в атаку, но слишком сбавили обороты и слишком часто отдавали мяч сопернику.



В футболе многое может измениться, нам нужно найти середину между великолепным выступлением и вялыми пасами», – приводит слова Гасперини Football Italia.

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