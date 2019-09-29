Симеоне: «Атлетико» и «Реалу» чего-то не хватало для победы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 7-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:0).
«Соперник пытался играть с нами так же, как с „Севильей“. Мы нашли чем ответить. Но обе команды были слишком хороши. В концовке встречи „Атлетико“ выглядел лучше. Думаю, и нам, и „Реалу“ чего-то не хватало для победы. В любом случае, сейчас мы сосредоточены на анализе собственных ошибок. Мы должны постепенно совершенствоваться и улучшать свою игру. Нужно довести до ума проделанную работу», — приводит слова Симеоне France Football.
«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место. В 8-м туре Примеры «сливочные» 5 октября на своём поле сыграют с «Гранадой», а «матрасники» на следующий день в гостях встретятся с «Вальядолидом».
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